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Советник верховного лидера Ирана в четверг направится в Сирию

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Али Лариджани - старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - во главе делегации высокого уровня в четверг отправляется с визитом в Сирию, сообщило агентство IRNA со ссылкой на иранский МИД.

В сообщении говорится, что Лариджани проведет переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и другими высокопоставленными сирийскими чиновниками.

Согласно публикации IRNA, представитель иранского МИД Эсмаил Багаи сообщил, что "ирано-сирийские отношения, а также события в регионе Западной Азии займут значимое место в повестке переговоров".

Иран Али Хаменеи
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