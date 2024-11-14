Дефицит бюджета США в октябре вырос почти в четыре раза

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в октябре составил $254,45 млрд, что почти в четыре раза больше показателя за тот же месяц прошлого года ($66,564 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета сократились на 19% - до $326,77 млрд против $403,434 млрд годом ранее.

Расходы увеличились на 24,3% - до $584,221 млрд по сравнению с $469,997 млрд. При этом процентные выплаты по госдолгу уменьшились на 8% (до $82 млрд), что стало первым их снижением с августа 2023 года.

Без учета разовых факторов рост дефицита бюджета в прошлом месяце был менее значительным - на 22% в годовом выражении, отмечается в сообщении Минфина.

Октябрь является первым месяцем финансового года в США.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2024 финансового года, который завершился 30 сентября, составило $1,833 трлн, увеличившись на 8%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.