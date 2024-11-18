В Дели из-за смога закрыли школы и ограничили движение транспорта
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Власти Дели закрыли школы, приостановили строительные работы и ограничили въезд грузовиков в столицу Индии из-за сильного загрязнения воздуха, сообщает в понедельник Associated Press.
Так, в город будут пропускать только грузовики, перевозящие жизненно необходимую продукцию.
В связи с высоким содержанием в воздухе вредных для здоровья человека твёрдых частиц власти призвали оставаться дома детей, пожилых людей, а также людей с хроническими респираторными заболеваниями.
Кроме того, авиакомпании предупредили о задержке рейсов из-за плохой видимости.
В ряде районов столицы уровень загрязнения воздуха более чем в 50 раз превышает допустимую норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения.
Жители Дели жалуются в соцсетях на головную боль и сухой кашель, вызванные, как считается, именно высоким уровнем загрязнения воздуха, пишет Associated Press.