В Дели из-за смога закрыли школы и ограничили движение транспорта

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Власти Дели закрыли школы, приостановили строительные работы и ограничили въезд грузовиков в столицу Индии из-за сильного загрязнения воздуха, сообщает в понедельник Associated Press.

Так, в город будут пропускать только грузовики, перевозящие жизненно необходимую продукцию.

В связи с высоким содержанием в воздухе вредных для здоровья человека твёрдых частиц власти призвали оставаться дома детей, пожилых людей, а также людей с хроническими респираторными заболеваниями.

Кроме того, авиакомпании предупредили о задержке рейсов из-за плохой видимости.

В ряде районов столицы уровень загрязнения воздуха более чем в 50 раз превышает допустимую норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения.

Жители Дели жалуются в соцсетях на головную боль и сухой кашель, вызванные, как считается, именно высоким уровнем загрязнения воздуха, пишет Associated Press.