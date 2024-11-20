Уолл-стрит преимущественно выросла, несмотря на геополитические риски

Статуя Джорджа Вашингтона у здания Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: Stephanie Keith/Getty Images

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones закрылся в небольшом минусе. Инвесторы оценивали статданные по рынку жилья США, а также геополитические и корпоративные новости.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин утвердил новую версию государственной политики в области ядерного сдерживания, которая предусматривает расширение условий для применения ядерного оружия. На этом фоне Минобороны РФ сообщило, что Украина в ночь на вторник нанесла удар по территории России с использованием поставленных США ракет.

"Растущая геополитическая напряженность была и остается риском для рынков", - отметил Гаурав Маллик из Pallas Capital Advisors.

Также во вторник стало известно, что число домов, строительство которых было начато в США в октябре, уменьшилось на 3,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,311 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 1,8%, до 1,33 млн.

Тем временем Goldman Sachs вслед за Morgan Stanley спрогнозировал, что индекс S&P 500 может достичь отметки 6,5 тыс. пунктов к концу следующего года.

Акции американского производителя упаковки Berry Global Group подешевели на 1,7%, несмотря на новость о том, что конкурирующая Amcor Plc покупает ее за $8,4 млрд. Цена бумаг Amcor опустилась на 2,6%.

Рыночная стоимость Alphabet Inc. повысилась на 1,6%, несмотря на сообщения СМИ о том, что Минюст США намерен добиться от Google продажи браузера Chrome.

Цена бумаг Walmart Inc. увеличилась на 3%. Крупнейший ритейлер в мире в третьем квартале 2025 финансового года увеличил выручку на 5,5%, что оказалось лучше прогноза экспертов.

Lowe's Cos., владеющая второй по величине в США сетью магазинов товаров для дома, в минувшем финквартале сократила чистую прибыль на 4,4%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов. Капитализация компании снизилась на 4,6%.

Котировки акций производителя комплектующих для серверов и систем хранения данных Super Micro Computer Inc. взлетели на 31% после того, как компания направила на рассмотрение биржи Nasdaq план, который позволит ей сохранить листинг в ближайшее время.

Акции Amer Sports Inc. подорожали на 5,8%. Финский производитель спортивной одежды и инвентаря зафиксировал чистую прибыль в третьем квартале и увеличил выручку на 17%.

Стоимость бумаг CVS Health Corp. опустилась на 0,5%. Инвестиционная компания Glenview Capital Management сообщила, что CVS, владеющая сетью аптек и страховщиком Aetna Inc., введет четырех представителей компании в свой совет директоров.

Рыночная стоимость Nvidia Corp. повысилась на 4,9% в преддверии квартальной отчетности.

"В конечном счете акции торгуются на отчетностях, а они были отличными. Я обычно не рекомендую акции в преддверии отчетностей, но если бумаги Nvidia будут падать, не упустите шанс", - сказала Нэнси Тенглер из Laffer Tengler Investments.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов понизился на 0,28% и составил 43268,94 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,45% - до 5916,98 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,04% и составил 18987,47 пункта.