Трамп выбрал кандидатом на пост посла США при НАТО бывшего и.о. генпрокурора Уитакера

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в среду объявил, что выдвигает на место поспреда США при НАТО бывшего и.о. генпрокурора Мэтта Уитакера, сообщает Associated Press (AP).

"Он укрепит отношения с союзниками по НАТО, будет стоять твердо лицом к лицу с угрозами миру и стабильности", - приводит агентство выдержки из заявления Трампа.

AP отмечает, что республиканец Уитакер – юрист, не работал в сфере внешней политики.

В 2004 - 2009 годах он служил прокурором в штате Айова, позже пытался баллотироваться в Сенат, появлялся в передачах СМИ. Затем руководил аппаратом генпрокурора Джеффа Сешнса, Когда Сешнс, на фоне расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, ушел в отставку, Уитакер с ноября 2019 по февраль 2020 года исполнял обязанности генпрокурора.

Он резко критиковал уголовные дела против Трампа. Кроме того, он обвинял Минюст США в политизации работы в период президентства Джо Байдена.