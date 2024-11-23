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Конор Макгрегор проиграл суд по делу об изнасиловании

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Присяжные Высокого суда Дублина признали бойца смешанного стиля Конора Макгрегора виновным по гражданскому иску Никиты Хэнд, которая заявила об изнасиловании и побоях.

Макгрегор должен заплатить пострадавшей 250 тысяч евро.

Адвокаты Хэнд заявляли в суде, что Макгрегор изнасиловал и избил их подзащитную в декабре 2018 года после того, как она пригласила его на рождественскую вечеринку. Спортсмен ранее отверг все обвинения и заявил, что вступил в связь с Хэнд по обоюдному согласию. Он намерен обжаловать решение суда.

Хэнд в суде заявляла, что она подверглась сексуальному насилию со стороны еще одного мужчины, Джеймс Лоуренс. Но присяжные пришли к выводу, что Лоуренс не был причастен к преступлению.

Конор Макгрегор
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