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Мэр Варшавы стал кандидатом в президенты Польши от "Гражданской платформы"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Варшавы Рафал Тшасковский победил на внутрипартийных выборах и, таким образом, добился выдвижения кандидатом в президенты Польши от правящей коалиции во главе с партией "Гражданская платформа", сообщает в субботу Politico.

Тшасковский на голосовании получил 74,75% голосов, а его соперник, глава МИД Радослав Сикорский, - 25,25%. Внутрипартийные выборы, как сообщалось, состоялись в пятницу, а результат объявлены в субботу.

Ожидается, что в воскресенье своего кандидата в президенты объявит основная оппозиционная правая партия "Закон и справедливость".

Президентские выборы в Польше намечены на май 2025 года.

Тшасковский в конце 2017 года был выдвинут партиями "Гражданская платформа" и "Современная" кандидатом в градоначальники Варшавы на местных выборах 2018 года. Тогда он одержал победу, а в 2024 году победил во второй раз на выборах главы польской столицы с большим отрывом от конкурентов. Для Тшасковского это вторая попытка участия в выборах президента Польши. В первый раз в 2020 году во втором туре выборов он проиграл нынешнему президенту страны Анджею Дуде.

Сикорский в политике с 1992 года, когда он стал заместителем министра обороны Польши. Затем занимал посты министра обороны и главы МИД в нескольких польских правительствах. Также был членом сената Польши. Для Сикорского так же, как и для Тшасковского, нынешние внутрипартийные выборы не первые - в 2010 году он выступал кандидатом в президенты от "Гражданской платформы", но проиграл их тогда маршалу (председателю сейма) Брониславу Коморовскому. Сикорский известен консервативными взглядами, в отличие от Тшасковского.

Польша Рафал Тшасковский Гражданская платформа
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