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Польская оппозиция выдвинула кандидатом в президенты главу Института национальной памяти

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшая в Польше правая оппозиционная партия "Право и справедливость" в воскресенье объявила, что ее кандидатом на президентских выборах будет беспартийный руководитель Института национальной памяти Кароль Навроцкий, сообщает телеканал Polsat.

По словам пресс-секретаря партии Рафала Бохенека, решение о поддержке кандидата принималось на основе рекомендаций специальной группы, назначенной политическим комитетом партии.

"Партия решила выдвинуть независимого кандидата. Многие наши видные активисты, включая руководителей, не очень хорошо его знали", - заявил, со своей стороны, лидер партии Ярослав Качиньский.

Ранее в 2024 году Качиньский отмечал, что кандидат в президенты от его партии "должен быть молодым, высоким, статным, красивым. Он должен быть женатым, хорошо знать английский, а еще лучше - два иностранных языка. Также он должен разбираться в международных отношениях".

Западные СМИ отмечают, что партийное руководство решило выдвинуть на пост президента относительного новичка в политике, проигнорировав более известных в Польше претендентов.

Так, кроме 41-летнего Навроцкого в списке претендентов были бывший министр образования Пшемыслав Чарнек и депутат Европейского парламента Тобиаш Бохеньский.

Накануне кандидата для участия в президентских выборах объявила правящая коалиция во главе с партией "Гражданская платформа". Им стал градоначальник Варшавы Рафал Тшасковский.

Президентские выборы в Польше должны пройти в мае 2025 года.

Польша
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