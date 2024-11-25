Поиск

В Казахстане ожидают визита Путина

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Владимир Путин, как ожидается, 27 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, информирует пресс-служба президента республики.

Путин прибудет в страну по приглашению Касым-Жомарта Токаева, говорится в сообщении пресс-службы.

По ее информации, в рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. "Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что 28 ноября под председательством президента Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. "Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов", - информировала пресс-служба.

Казахстан Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Великобритания ввела санкции против 30 танкеров, перевозивших российскую нефть

Оман выразил заинтересованность в поставках саженцев пальм для юга РФ

Le Monde сообщила о переговорах Парижа и Лондона об отправке военных на Украину

Le Monde сообщила о переговорах Парижа и Лондона об отправке военных на Украину

На Балтике начался ремонт на месте разрыва кабеля между Финляндией и Германией

ВВС Израиля вновь атаковали южные пригороды Бейрута

Huawei запускает в продажу первый флагманский смартфон на полностью китайской ОС

Huawei запускает в продажу первый флагманский смартфон на полностью китайской ОС

В Вильнюсе человек погиб в результате падения самолета DHL во двор жилого дома

Кандидат в премьеры Грузии Кобахидзе назвал новый состав правительства

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 ноября

Генконсульство в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета

Генконсульство в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });