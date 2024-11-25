В Казахстане ожидают визита Путина

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Владимир Путин, как ожидается, 27 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, информирует пресс-служба президента республики.

Путин прибудет в страну по приглашению Касым-Жомарта Токаева, говорится в сообщении пресс-службы.

По ее информации, в рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. "Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что 28 ноября под председательством президента Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. "Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов", - информировала пресс-служба.