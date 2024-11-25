Алиев и Трамп обсудили по телефону развитие сотрудничества

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник позвонил избранному президенту США Дональду Трампу, стороны обсудили двусторонние отношения Баку и Вашингтона, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

"В ходе телефонного разговора Алиев поздравил Трампа с избранием вновь на пост президента США. Президент Азербайджана отметил, что уверенная победа Трампа на выборах является ярким показателем большой поддержки и уверенности американского народа в проводимой им политической линии", - говорится в сообщении.

По словам Алиева, деятельность Трампа на посту президента США сыграет еще более важную роль в обеспечении безопасности в мире.

"Отметив, что в ходе первого президентского срока Трамп уделял особое внимание укреплению дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и США, Алиев выразил надежду, что будут предприняты совместные усилия для продвижения двусторонних отношений", - подчеркивается в сообщении.

Трамп со своей стороны выразил Алиеву признательность за искренние поздравления, отметил важность совместных усилий по развитию сотрудничества между двумя странами, добавили в пресс-службе.