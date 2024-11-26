Уолл-стрит начала неделю ростом

Dow Jones обновил рекорд

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в понедельник, причем Dow Jones закрылся на историческом максимуме.

Инвесторы положительно восприняли новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов.

Бессент поддерживает планы Трампа в отношении снижения налогов, и инвесторы полагают, что он отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности, а не резким изменениям политики.

"Инвесторы рассматривают его как человека, который обеспечит оптимальный сценарий для предложений Трампа, направленных на поддержку бизнеса", - отметил Мэтт Мейли из Miller Tabak + Co.

Позднее на этой неделе выйдут пересмотренные данные об изменении ВВП США в третьем квартале, а также значение индекса PCE - ключевого для Федеральной резервной системы показателя инфляции. Вечером во вторник будет обнародован протокол ноябрьского заседания Федрезерва.

Акции Bath & Body Works подскочили в цене на 16,5%. Американский производитель парфюмерии и парфюмированных изделий сократил чистую прибыль в третьем квартале 2024 финансового года и увеличил выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Summit Materials Inc. снизилась на 1,7% на новости, что Quikrete Holdings покупает конкурирующего производителя строительных материалов за $9,2 млрд.

Американская сеть универмагов Macy's Inc. отложила публикацию отчетности за третий финансовый квартал из-за выявления неверных записей в бухгалтерских документах. Капитализация компании сократилась на 2,3%.

Котировки акций ONEOK Inc. уменьшились на 4,8%. Американская газотранспортная компания выкупит оставшиеся акции EnLink Midstream за $4,3 млрд. Цена бумаг EnLink снизилась на 0,9%.

Рыночная стоимость финансовой компании Old National Bancorp поднялась на 6% на новости о покупке конкурирующей Bremer Financial за $1,4 млрд.

Акции американского производителя комплектующих для серверов и систем хранения данных Super Micro Computer Inc. подскочили почти на 16%. Капитализация компании выросла более чем вдвое за последние семь сессий.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов повысился на 0,99% и составил 44736,57 пункта. Лидерами роста в составе индикатора стали акции Sherwin-Williams Co., подорожавшие на 2,8%, тогда как бумаги Nvidia Corp. упали на 4,2%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,3% - до 5987,37 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,27% и составил 19054,84 пункта.