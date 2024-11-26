Поиск

Уолл-стрит начала неделю ростом

Dow Jones обновил рекорд

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в понедельник, причем Dow Jones закрылся на историческом максимуме.

Инвесторы положительно восприняли новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов.

Бессент поддерживает планы Трампа в отношении снижения налогов, и инвесторы полагают, что он отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности, а не резким изменениям политики.

"Инвесторы рассматривают его как человека, который обеспечит оптимальный сценарий для предложений Трампа, направленных на поддержку бизнеса", - отметил Мэтт Мейли из Miller Tabak + Co.

Позднее на этой неделе выйдут пересмотренные данные об изменении ВВП США в третьем квартале, а также значение индекса PCE - ключевого для Федеральной резервной системы показателя инфляции. Вечером во вторник будет обнародован протокол ноябрьского заседания Федрезерва.

Акции Bath & Body Works подскочили в цене на 16,5%. Американский производитель парфюмерии и парфюмированных изделий сократил чистую прибыль в третьем квартале 2024 финансового года и увеличил выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Summit Materials Inc. снизилась на 1,7% на новости, что Quikrete Holdings покупает конкурирующего производителя строительных материалов за $9,2 млрд.

Американская сеть универмагов Macy's Inc. отложила публикацию отчетности за третий финансовый квартал из-за выявления неверных записей в бухгалтерских документах. Капитализация компании сократилась на 2,3%.

Котировки акций ONEOK Inc. уменьшились на 4,8%. Американская газотранспортная компания выкупит оставшиеся акции EnLink Midstream за $4,3 млрд. Цена бумаг EnLink снизилась на 0,9%.

Рыночная стоимость финансовой компании Old National Bancorp поднялась на 6% на новости о покупке конкурирующей Bremer Financial за $1,4 млрд.

Акции американского производителя комплектующих для серверов и систем хранения данных Super Micro Computer Inc. подскочили почти на 16%. Капитализация компании выросла более чем вдвое за последние семь сессий.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов повысился на 0,99% и составил 44736,57 пункта. Лидерами роста в составе индикатора стали акции Sherwin-Williams Co., подорожавшие на 2,8%, тогда как бумаги Nvidia Corp. упали на 4,2%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,3% - до 5987,37 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,27% и составил 19054,84 пункта.

Dow Jones Standard Poors 500 США Уолл-стрит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 26 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС поддержит перемирие между Израилем и "Хезболлой"

Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 10% за китайский фентанил

Суд прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия

Суд прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия

Спецпрокурор США попросил прекратить дела в отношении Трампа

Белый дом заявил о праве Киева применять ATACMS по конкретным целям в РФ для самообороны

В сербском парламенте подрались члены правящей партии и оппозиции

В сербском парламенте подрались члены правящей партии и оппозиции

Что произошло за день: понедельник, 25 ноября

Общественники-оппозиционеры просят парламент Абхазии не ратифицировать инвестсоглашение с РФ

Общественники-оппозиционеры просят парламент Абхазии не ратифицировать инвестсоглашение с РФ

Джо Байден помиловал индеек перед Днем благодарения

Джо Байден помиловал индеек перед Днем благодарения
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });