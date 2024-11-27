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Путин заявил, что регулярно обсуждает с Токаевым региональную и глобальную повестку

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что регулярно общается с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, обсуждает с ним вопросы региональной и глобальной повестки дня.

"О высоком уровне межгосударственных связей свидетельствуют сложившиеся у нас с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым за годы совместной работы тесные и добрые личные отношения. Регулярно созваниваемся и встречаемся в различных форматах", - говорится в статье Путина, опубликованной в газете "Казахстанская правда" накануне его визита в Астану.

"Постоянно "сверяем часы" как по актуальной двусторонней тематике, так и по вопросам региональной и глобальной повестки дня, намечаем новые планы на перспективу", - добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что вместе с президентом Казахстана стремится делать все возможное, чтобы обеспечивать максимально благоприятные условия для дальнейшего уверенного развития российско-казахстанского сотрудничества и повышения качества жизни граждан России и Казахстана.

Владимир Путин Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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