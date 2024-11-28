Германия направит в Польшу ЗРК Patriot

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Германия в рамках союзных отношений стран НАТО в начале следующего года передаст Польше батарею зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в четверг.

"Согласно решению НАТО с января 2025 года мы получим дальнейшую поддержку со стороны союзников для нашей ПВО. Мы приветствуем решение Германии отправить батарею системы Patriot в Польшу", - написал глава Минобороны Польши в соцсетях.

Зенитная батарея Patriot включает в себя 4-8 пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой. Является минимальным по составу тактико-огневым подразделением, способным самостоятельно выполнять боевую задачу.

С января по ноябрь 2023 года в Польше, вблизи восточной границы, также размещались германские ЗРК Patriot. Поводом стало падение в приграничном польском городе Пшеводув ракеты и гибель двух человек.