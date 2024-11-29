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Лавров расскажет представителям дипмиссий в Москве о российской оценке конфликта на Украине

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 29 ноября проведет заседание "круглого стола" для представителей иностранных дипмиссий в Москве по ситуации вокруг Украины, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"29 ноября в Москве состоится уже седьмой по счету посольский "круглый стол" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, он будет организован Дипломатической академией МИД России", - сказала Захарова 27 ноября на брифинге.

Тема предстоящего заседания - "Украинский кризис: глобальное информационное пространство". На него приглашены представители порядка 75 дипмиссий, аккредитованных в Москве, Лавров на мероприятии "расскажет об изменениях в глобальной информационной среде в условиях украинского кризиса, а также поделится российскими оценками происходящего на Украине на данном этапе", - сообщила представитель МИД РФ.

Мария Захарова Сергей Лавров МИД РФ
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