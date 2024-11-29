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В Финляндии подал в отставку депутат, предложивший открыть границу с Россией

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комиссии по иностранным делам парламента Финляндии, член Социал-демократической партии Киммо Кильюнен подал в отставку после высказываний о необходимости открытия границы с Россией.

"Парламентская фракция Социал-демократической партии (СДП) приняла отставку Кильюнена, выборы его преемника состоятся на следующей неделе", - сообщил в пятницу портал Yle.

В октябре на встрече с проживающими в Финляндии россиянами Кильюнен заявил, что граница между Финляндией и Россией должна быть открыта для пассажиров. После этих слов финские вечерние газеты оказывают на него "сильное гибридное влияние", посетовал депутат.

"Ситуация в России и на восточной границе касается меня лично и моей семьи. Как председатель комитета по иностранным делам я должен был понимать, что не могу делать подобных заявлений", - заявил политик, у которого жена русского происхождения.

По его словам, речь шла исключительно о его личном мнении, которое никак не отражает позицию СДП или возглавляемого им парламентского комитета.

Глава МИД Элина Валтонен осудила позицию парламентария.

Кильюнен является депутатом парламента с 1991 года и членом комитета по иностранным делам с 1996 года. Занимал также пост министра юстиции в трех составах правительства.

Финляндия решением правительства в 2023 году закрыла границу, мотивируя это массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран, она рассматривает это как "гибридные атаки" со стороны России и угрозу безопасности.

Финляндия парламент СДП Киммо Кильюнен Россия
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