В Эр-Рияде заработал метрополитен

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Метрополитен столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда в воскресенье принял первых пассажиров, сообщает Al Arabiya.

В ходе первой фазы запуска метрополитена открыты три из шести линий - Синяя, длиной 38 км, которая проходит с севера на юг города, и соединяет 24 станции; Желтая (29 км), которая проложена из центра в Международный аэропорт имени Короля Халида, а также Фиолетовая (30 км) на севере и северо-востоке.

На прошлой неделе церемонию открытия провел король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд. Проект реализовали при поддержке наследного принца Мухаммеда бин Салмана в соответствии с целями стратегии Vision 2030, которую курирует Салман.

На втором этапе открытия 15 декабря также должны ввести в действие Красную линию (длина 25 км, 14 станций), которая идет с запада на восток столицы, и Зеленую линию в 13 км, проведенную через центр города.

Третий этап, намеченный на 5 января 2025 года, подразумевает запуск шестой Оранжевой линии (41 км, 21 станция), также проходящей с запада на восток Эр-Рияда.

По данным Al Arabiya, общая протяженность линий метрополитена составит 176 км. Столичное метро станет вторым в стране после надземного метрополитена агломерации города Мекка.