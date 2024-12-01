Советник Байдена обещал Киеву максимальную поддержку в оставшееся до конца срока время

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Нынешняя администрация США до истечения срока ее полномочий попытается дать Украине сколько возможно средств для укрепления ее обороны, заявил в интервью NBC советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы собираемся сделать все возможное в наших силах, чтобы за 50 последних дней дать Украине все средства, которые укрепят ее позиции на поле боя, так чтобы она могла быть сильнее за столом переговоров", - сказал он.

"Президент США Джо Байден дал мне указание следить за масштабными поставками военного оборудования для Украины, чтобы мы могли бы потратить каждый доллар, который Конгресс выделил нам до того, как президент Байден покинет эту должность", - продолжил советник.

В ноябре заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх сказала, что Пентагон намерен на регулярной основе направлять Украине партии оружия, чтобы успеть до ухода действующего президента Байдена поставить Киеву помощь на $7,1 млрд, которую одобрил Конгресс.

В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что Республиканская партия в ближайшее время не настроена на дискуссии о новой помощи Украине.

Позднее в ноябре Politico сообщило, что Байден запросил у Конгресса $24 млрд на военную помощь Украине и восполнение оружейных запасов Пентагона, истощившихся вследствие поставок оружия Киеву. Запрос предусматривает выделение $8 млрд в рамках так называемой инициативы содействия безопасности Украины и $16 млрд - на пополнение оружейных складов в самих США.

Салливан в эфире телеканала CBS также заявил в ноябре: "Президент Байден докажет, что и после окончания срока его полномочий нам действительно нужны постоянные ресурсы для Украины".