Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Сирии эскалацию в республике

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Эскалацию в Сирии обсудил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку, замглавы МИД РФ Михаил Богданов с послом Сирии в Москве Басаром Джаафари.

Как отмечается в сообщении МИД РФ, распространенном в понедельник, Богданов принял главу сирийской дипмиссии 2 декабря по просьбе последнего.

"В ходе беседы состоялось обсуждение опасной эскалации ситуации в Сирии в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок на северо-западе САР", - говорится в документе.

Ведомство сообщает, что "с российской стороны была выражена солидарность с руководством Сирии и ее народом, подтверждена решительная поддержка усилий властей САР по стабилизации обстановки в стране".

"Акцентирована также принципиальная и неизменная позиция в пользу необходимости уважения единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в документе.