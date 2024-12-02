Российские военные в Сирии сообщили об уничтожении за сутки около 100 боевиков

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Сирии за сутки в результате ракетно-бомбовых ударов помогающей сирийской правительственной армии авиации ВКС России были уничтожены не менее 100 боевиков, заявили российские военные.

"Сирийская Арабская Армия при содействии ВКС России продолжает операцию по отражению террористической агрессии в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники, опорным пунктам, складам ГСМ и боеприпасов, колоннам техники, позициям РСЗО и полевой артиллерии, пунктам управления. Уничтожено не менее 100 террористов", - заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк.

Накануне он информировал об уничтожении 320 боевиков и 63 единиц техники в результате ударов российской авиации.

В минувшую пятницу Игнасюк сообщил, что в Сирии продолжается обострение обстановки после перехода террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и других радикальных оппозиционных вооруженных формирований в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб.

РФ проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года.

У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ поддерживают наземные операции сирийской армии.

Официально сообщалось, что в Сирии действуют спецподразделения Минобороны РФ, структуры центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие подразделения.