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Израильские военные возобновили удары по Ливану

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник возобновила удары по целям на территории Ливана, говорится в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Военные пообещали позднее предоставить больше деталей об их действиях.

Ранее в понедельник советник Белого дома Джон Кирби заявлял, что соглашение о прекращении огня между Израилем и движением "Хезболла" в основном соблюдается.

Вместе с тем в понедельник израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что "Хезболла" допустило серьезное нарушение режима прекращения огня, которое не останется без ответа. Нетаньяху уточнил, что обстрелу подвергся район Мазария-Шабъа.

В свою очередь глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Израиль "будет мощно атаковать в свете серьезных нарушений перемирия Хезболлой". Халеви отметил, что командование имеет на этот случай планы действий, которые можно реализовать в любой момент.

Ранее в понедельник "Хезболла", впервые после заключения с Израилем соглашения о прекращении огня, объявило об атаке на позиции израильской армии в районе приграничной ливанской деревни Кфар-Шуба на юго-востоке Ливана. В движении отметили, что их действия стали ответом "на неоднократные нарушения израильским врагом соглашения о прекращении огня".

Соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" вступило в силу на прошлой неделе. По его условиям, израильская армия будет поэтапно уходить с территории Ливана и оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 декабря 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла Биньямин Нетаньяху
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