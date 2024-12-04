Кандидат на должность представителя США в ЕС заявила, что при Трампе отношения с Грузией улучшатся

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Некоторые действия США в отношении Грузии были несправедливыми, заявила грузинскому Первому каналу в ночь на среду возможный кандидат на должность представителя США в Евросоюзе от администрации президента Трампа Кимберли Лоу.

"Нынешнее руководство Грузии не хотело прекращать переговоры по поводу вступления в ЕС, но (...) отношения между США и Грузией ухудшились. Знаем, что вместе с новой администрацией Трампа, это (отношения - ИФ) улучшится, и мы планируем помочь (Грузии - ИФ) вновь в открытии переговоров", - сказала она.

По ее словам, Америка следит за тем, что происходит в Грузии.

Лоу добавила, что, по ее мнению, при сильной американской дипломатии в Грузии может быть мир.

Она отметила, что в случае, если она станет специальным представителем Соединенных Штатов в Европейском Союзе, она намерена помочь Грузии вступить в Евросоюз и возобновить переговоры во многих сферах.

"И как специальный представитель США я могу выступать посредником между политическими партиями в Грузии", - сказала Лоу, отметив, что демократия - это когда 51 процент людей решают, что получат остальные 49.