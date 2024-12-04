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В центре грузинской столицы возобновилась акция протеста

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - На проспекте Руставели в Тбилиси в среду вечером возобновилась акция протеста.

В эти минуты перед зданием парламента Грузии вновь собираются граждане, не согласные с политикой нынешних властей. Как сообщает корреспондент "Интерфакса", собравшиеся держат в руках флаги Грузии и Евросоюза.

На прилегающих к зданию парламента улицах мобилизованы сотрудники полиции.

Протесты в Грузии начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Акции в Тбилиси и других городах республики продолжаются уже седьмой день. В грузинской столице противостояние демонстрантов с полицией в последние дни происходило каждую ночь.

Накануне полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ, водометы. В свою очередь участники акции протеста обстреливали полицейских пиротехникой.

Протесты в Тбилиси

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Грузинская мечта Евросоюз Тбилиси Грузия
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