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Полиция в Тбилиси проверяет людей, предположительно направляющихся на акцию протеста

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники грузинской полиции проверяют людей, направляющихся на проспект Руставели, где в вечерние часы проходят акции перед зданием парламента Грузии, сообщают местные СМИ.

В частности, полицейские останавливают людей возле станции метро "Площадь Свободы", проверяют сумки и пакеты, информируют СМИ. Отмечается, что действия полиции вызвали недовольство со стороны ряда граждан, несколько человек задержаны.

В свою очередь полицейские заявили журналистам, что проводят поверхностный осмотр, что позволяет закон "О полиции".

Ранее МВД Грузии заявило, что более 150 сотрудников полиции пострадали в последние дни от рук агрессивных участников акций протеста.

Протесты в Грузии начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Протесты в Тбилиси

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Грузинская мечта Евросоюз Тбилиси Грузия
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