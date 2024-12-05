Действующая администрация США не против расширения БРИКС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон при нынешней администрации не выступает против расширения БРИКС, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на посольство США в Москве.

"Соединенные Штаты считают, что все страны могут выбирать страны и группы, с которыми они ассоциируются, и убеждены в ценности международного сотрудничества для продвижения устойчивого развития", - заявили изданию в американском посольстве.

Там добавили, что при этом "Соединенные Штаты взаимодействуют на двусторонней основе со многими отдельными странами, которые входят в БРИКС".