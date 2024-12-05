Поиск

Действующая администрация США не против расширения БРИКС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон при нынешней администрации не выступает против расширения БРИКС, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на посольство США в Москве.

"Соединенные Штаты считают, что все страны могут выбирать страны и группы, с которыми они ассоциируются, и убеждены в ценности международного сотрудничества для продвижения устойчивого развития", - заявили изданию в американском посольстве.

Там добавили, что при этом "Соединенные Штаты взаимодействуют на двусторонней основе со многими отдельными странами, которые входят в БРИКС".

США БРИКС Вашингтон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Тбилиси задержан один из лидеров оппозиции Алеко Элисашвили

Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия правительству

Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия правительству

Президент Южной Кореи считает законными действия при введении военного положения

Президент Южной Кореи считает законными действия при введении военного положения

Что произошло за день: среда, 4 декабря

Трамп хочет назначить главой НАСА миллиардера Джареда Айзекмана

Трамп хочет назначить главой НАСА миллиардера Джареда Айзекмана

США ввели в строй подразделение Космических сил в Японии

В центре грузинской столицы возобновилась акция протеста

Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу накануне заседания СМИД ОБСЕ

Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу накануне заседания СМИД ОБСЕ

Шольц не увидел смысла обсуждать возможность отправки военных ФРГ на Украину

Пашинян считает нецелесообразным проведение саммита ЕАЭС в Армении

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2046 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России26 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5520 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ17 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });