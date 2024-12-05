Лидер правящей партии Южной Кореи приложит усилия против законопроекта об импичменте

Оппозиция намерена провести голосование по импичменту Юн Сок Ёля 7 декабря

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Лидер правящей южнокорейской партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил в четверг, что приложит усилия для объединения своей партии, чтобы заблокировать принятие законопроекта оппозиции об импичменте президента Юн Сок Ёля.

"Как лидер партии, я буду работать над тем, чтобы это предложение об импичменте не было принято", - цитирует агентство "Ренхап" заявление Хан Дон Хуна, сделанное во время партийного собрания.

При этом лидер правящей партии подчеркнул, что эти действия не направлены на "защиту неконституционного военного положения", объявленного южнокорейским президентом. Он также призвал Юн Сок Ёля покинуть партию "Гражданская сила".

"Лица, ответственные за беспокойство общественности и причинение вреда в результате неконституционного военного положения, включая президента, должны быть привлечены к строгой ответственности", - сказал Хан Дон Хун.

Тем временем лидер основной оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мен подтвердил свою твердую приверженность импичменту Юн Сок Ёля.

Он назвал объявление военного положения в стране "попыткой государственного переворота".

По мнению Ли Чжэ Мена, президент Южной Кореи "пытался получить полную власть как король или абсолютный монарх, поставив все конституционные и национальные институты под свой контроль".

Между тем агентство "Ренхап" сообщает, что главная оппозиционная партия добивается голосования по предложению об импичменте президента в субботу, 7 декабря.

Заместитель пресс-секретаря Демократической партии Чо Сон На заявил, что планирует провести голосование по предложению об импичменте около 19:00 (13:00 по Москве) в субботу, чтобы дать законодателям от правящей партии достаточно времени для обсуждения их решения по поводу действий президента.

Ранее южнокорейская оппозиция во главе с Демократической партией в ответ на действия президента внесла на рассмотрение парламента страны предложение об импичменте Юн Сок Ёля.

"Представители шести оппозиционных партий в среду передали в секретариат Национального собрания соответствующее ходатайство, под которым поставил подписи 191 депутат", - сообщило южнокорейское издание "Чосон ильбо".

Депутаты обвинили Юн Сок Ёля в том, что он накануне объявил в стране военное положение, проигнорировав требующиеся для этого законные и конституционные предварительные условия, в силу чего эту чрезвычайную меру нельзя считать действительной. Кроме того, она идет вразрез с принципами соблюдения национального суверенитета, разделения властей, политического нейтралитета государственных должностных лиц и основных свобод, таких как выбор места жительства, передвижение, деятельность политических партий и выбор рода занятий.

В соответствии с правилами работы Национального собрания голосование по импичменту должно пройти в срок от 24 до 72 часов после представления предложения, напоминает "Чосон ильбо".

Для принятия предложения по импичменту требуется большинство в две трети голосов, которое должно быть поддержано как минимум восемью законодателями от правящей партии "Гражданская сила".