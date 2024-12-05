Президент Южной Кореи принял прошение министра обороны об отставке

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял прошение об отставке министра обороны Ким Ен Хена, сообщает "Ренхап".

Глава южнокорейского Минобороны подал в отставку в среду после того, как Юн Сок Ель сначала объявил в стране военное положение, а через несколько часов отменил его.

Преемником Ким Ен Хена президент назвал генерала в отставке, в настоящее время занимающего пост посла Южной Кореи в Саудовской Аравии - Чхве Бен Хека.

Во вторник Юн Сок Ель объявил в Южной Корее военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Через несколько часов он заявил, что согласен отменить военное положение, это решение поддержало правительство страны.

Введение военного положения вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.

Глава Минобороны Южной Кореи извинился перед гражданами страны за ситуацию с военным положением и подал прошение об отставке.