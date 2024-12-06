США решают проблему обновления ядерной триады при сохранении

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - США столкнулись с необходимостью обновления сил своей ядерной триады при сохранении боеготовности, что важно в нынешних мировых условиях, заявил командующий Глобальным ударным командованием ВВС США генерал Томас Бюссьер.

"Сейчас мир более опасен, чем когда-либо за всю мою карьеру. В этих условиях мы сейчас проводим рекапитализацию всей ядерной триады. Итак, задача, стоящая перед нами, заключается в том, чтобы (...) сохранить нашу нынешнюю стратегию сдерживания, в то время как мы задействуем новые возможности", - цитирует Пентагон выступление Бюссьера в Институте аэрокосмических исследований Митчелла.

Генерал подчеркнул, что "при этом мы должны поддерживать полную оперативную готовность".

"Поддержание полной боеспособности такой силовой структуры, как ядерная триада, во время полной рекапитализации - это то, чего еще никто не делал", - сказал он.

Ядерная триада США, состоящая из межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, стратегических бомбардировщиков, а также баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок, "существует для обеспечения круглосуточного сдерживания и предотвращения катастрофических действий со стороны противников США", говорится в сообщении.

В нем поясняется, что ее "рекапитализация", санкционированная правительством, предусматривает модернизацию военно-морского флота за счет новой подводной лодки класса Columbia с баллистическими ракетами, оснащение ВВС новыми бомбардировщиками, такими как B-21 Raider, и замену устаревающих межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III на новые Sentinel.