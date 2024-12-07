Башар Асад продолжает работать в Дамаске

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад продолжает оставаться в Дамаске, несмотря на то, что ситуация в стране осложнилась из-за активности террористических формирований.

"Президент продолжает работать в Дамаске и выполнять возложенные на него задачи по защите национальных интересов и Конституции. Все новости, касающиеся деятельности президента, поступают на соответствующие платформы канцелярии президента и в национальные СМИ", - говорится в сообщении, распространенном в субботу канцелярией главы сирийского государства.

В коммюнике отмечается, что "любая информация о том, что президент якобы покинул Дамаск, не соответствует действительности и направлена на обман сирийской общественности".

На прошлой неделе антиправительственные формирования в Сирии активизировали действия и быстро взяли под контроль ряд населенных пунктов в провинциях Идлиб и Алеппо. Ранее в субботу израильские СМИ сообщили, что сирийская армия отходит из граничащей с Израилем провинции Кунейтра на юго-западе страны. Также сообщалось об отступлении сирийских подразделений из провинций Деръа и Сувайда на юго-западе страны.