Рубль во вторник вырос в паре с юанем на фоне укрепления нефти

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль укрепился на фоне роста цен на нефть. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 13,7 руб., что на 15,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 декабря на 65,65 копейки, до 100,0324 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,1028 рубля, до 106,2024 руб./EUR1.

"На валютном рынке сохраняется ощутимая волатильность, юань на Московской бирже во вторник "ходил" в широком коридоре 13,5-13,9 руб. Продолжается поиск баланса после санкционной встряски конца ноября, временно нарушившей механизмы трансграничных расчетов. Курс рубля вернулся к более оправданным экономически уровням – ниже 14 за юань и под 100 за доллар, однако краткосрочно вероятно возвращение биржевого юаня на 14+, а официального доллара – к 102-103. Дать знать о себе может набор сезонных факторов – предпраздничный всплеск потребительской активности, покупка инвалюты под зарубежные поездки, наращивание бюджетных расходов. Поддержкой рублю служат высокие ставки в экономике, меры валютного контроля и относительно стабильные цены на нефть", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Консолидированный бюджет РФ в январе-октябре 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 2 трлн 497,4 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Ранее сообщалось, что в январе-сентябре профицит консолидированного бюджета составлял 577,3 млрд рублей, следовательно, в октябре он был исполнен с профицитом в 1 трлн 920,1 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-октябре составили 57 трлн 327,5 млрд рублей, расходы - 54 трлн 830,0 млрд рублей.

Федеральный бюджет РФ в январе-октябре исполнен с профицитом 124,2 млрд рублей. По результатам первых девяти месяцев бюджет имел дефицит 734,0 млрд рублей. Следовательно, в октябре профицит федерального бюджета сложился в размере 858,2 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета за десять месяцев составили 29 трлн 678,8 млрд рублей, расходы – 29 трлн 554,6 млрд рублей.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-октябре 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 8,3% и составило $124,6 млрд.

Согласно опубликованным во вторник данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-октябре 2024 года вырос в годовом выражении на 0,9% - до $354,4 млрд, импорт сократился на 2,7%, до $229,8 млрд.

За январь-октябрь 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $115,1 млрд, в том числе экспорт - $351,3 млрд, импорт - $236,2 млрд.

В целом в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд). Экспорт товаров в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).

Нефть

Цены на нефть перешли к повышению во вторник вечером.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:13 мск составляет $72,63 за баррель, что на 0,73% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,92%, до $68,99 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В Сирии в минувшие выходные вооруженная оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

Кроме того, поддержку нефтяным котировкам оказывают данные накануне китайскими властями обещания усилить стимулирование экономики в следующем году.

Банк России во вторник, 10 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 897,8 млрд рублей (при лимите 5 трлн 70 млрд рублей и спросе 1 трлн 897,8 млрд рублей) в среднем по ставке 20,95% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 3 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 87,4 млрд рублей (при лимите 4 трлн 600 млрд рублей и спросе 2 трлн 87,4 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 122,3 млрд рублей (при лимите 3 трлн 480 млрд рублей и спросе 2 трлн 122,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,94% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 декабря упала на 29 базисных пунктов - до 20,44% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц осталась на прежнем уровне - 20,94% годовых, версия на три месяца поднялась на 3 базисных пункта, до 20% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 18,96% годовых.