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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Минэнерго США снизило прогноз цены нефти Brent в 2025 году до $73,6/барр

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго США ожидает среднюю цену нефти Brent в 2024 году на уровне $80,49, а в 2025 году - $73,58/баррель, сообщается в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Предыдущий прогноз на 2024 год – $80,95, на 2025 год – $76,06 за баррель.

Таким образом, прогноз на следующий год снижен на $3 за баррель.

По оценке EIA, решения ОПЕК+, принятые 5 декабря, позволят нефтяному рынку находиться в относительном балансе в следующем году.

Минэнерго США прогнозируют, что мировые коммерческие запасы в конце 2025 года будут находиться примерно на текущих объемах - действия ОПЕК+ в 2024 году убрали с рынка 0,4 млн б/с запасов, сохранение ограничений в I квартале 2025 года уберет еще 0,7 млн б/с.

"Однако мы ожидаем, что последующее наращивание добычи ОПЕК+ и продолжающийся рост поставок нефти из стран, не входящих в альянс, приведут к среднему росту запасов на 0,1 млн б/с в течение оставшейся части 2025 года. Мы прогнозируем, что рост запасов окажет некоторое понижательное давление на цены позднее в 2025 году, при этом Brent упадет со среднего значения $74/б в I кв. 2025 года до среднего значения $72/б в IV кв. 2025 года. По нашему прогнозу, среднегодовая цена Brent в 2025 году составит $74/б, что ниже среднего значения $80/б в этом году", - говорится в отчете.

США
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