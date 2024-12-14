В парламенте Южной Кореи вновь пройдет голосование по импичменту президента

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты южнокорейского парламента, как ожидается, во второй раз за декабрь проголосуют по предложению об импичменте президента Юн Сок Ёля после того, как он ввел, а затем отменил военное положение в стране.

На прошлой неделе крупнейшая в оппозиции Демократическая партия попыталась добиться импичмента главы государства, однако большинство депутатов правящей партии "Сила народа" тогда отказались от участия в голосовании, благодаря чему Юн Сок Ёлю удалось сохранить пост.

Впоследствии лидер "Силы народа" Хан Дон Хун несколько раз успел поменять позицию о том, стоит ли президенту оставаться на посту. В четверг он все же выразил поддержку импичменту, заявив, что власти "должны прекратить дальнейшую неразбериху". Он не дал четкой установки однопартийцам в парламенте, призвав их принять участие в голосовании и поступить "в соответствии со своими убеждениями".

В Южной Корее для объявления импичмента необходимо, чтобы предложение поддержали как минимум две трети членов Национального собрания, что составляет 200 человек. Представители правящей партии "Сила народа", членом которой является и президент, занимают 108 мест, тогда как у представителей оппозиции сейчас 192 места, из них 171 принадлежит членам Демократической партии.

Если парламент одобрит импичмент, то президента отстранят от работы, пока Конституционный суд не решит, поддержать ли это предложение. На это у судей будет 180 дней.

Вместе с тем южнокорейские СМИ сообщают, что правоохранительные органы Южной Кореи могут запросить у суда выдачу ордера на арест президента в рамках расследования в отношении него. Юн Сок Ёль обвиняется в попытке мятежа. Также в полиции рассматривают возможность запроса на изъятие данных о звонках и переписках президента.

По данным опроса Gallup, в последние дни рейтинг одобрения работы Юн Сок Ёля опустился до 11%. Это самый низкий показатель за все его время на посту главы государства. На прошлой неделе процент поддержки составлял 13%.

Граждане Южной Кореи уже давно выражают недовольство президентом. В июле этого года более 1 млн человек подписали петицию на сайте парламента страны, которая призывала объявить ему импичмент. В петиции говорилось, что Юн Сок Ёль должен покинуть пост из-за кризисных ситуаций, с которыми столкнулась страна. Среди них отмечается напряженная ситуация между Южной Кореей и КНДР, ухудшение экономической ситуации и коррупция.

Также в ноябре в южнокорейских СМИ активно обсуждался скандал, связанный с Юн Сок Ёлем и его супругой. Их обвиняли в оказании незаконным образом влияния на внутрипартийные электоральные процессы. Президент заявил, что не совершал никаких противоправных действий.

В начале декабря Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Это решение президента вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.