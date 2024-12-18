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ЕС с января начнет переводить Украине часть кредита G7 за счет доходов от активов РФ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - ЕС продолжит свою финансовую и политическую поддержку Украины, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду в Страсбурге.

"МВФ оценил дефицит финансирования Украины в более чем $42 млрд на 2025 год. Но мы закрываем этот разрыв вместе с нашими партнерами по G7 и международными финансовыми институтами. Союз внесет 13 млрд евро в следующем году из нашего украинского фонда. А с января мы начнем переводить нашу часть кредита G7, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов", - сказала глава ЕК, выступая на пленарной сессии Европарламента.

Она сообщила, что это составит еще более 18 млрд евро на 2025 год, что, по ее словам, обеспечит Украине "экономическую и финансовую стабильность до конца 2025 года и позволит располагать пространством маневра для закупки военной техники".

По мнению фон дер Ляйен, это крупное достижение, потому что экономическое измерение боевых действий, считает она, так же важно, как и военная сторона.

"Мы также должны продолжать нашу политическую поддержку украинцев. Они достигли огромного прогресса на пути к членству в нашем союзе. И если они продолжат эти усилия, мы должны быть готовы открыть переговоры (о присоединении к ЕС - ИФ) по кластеру основополагающих тем в начале 2025 года и по другим кластерам в течение года", - отметила председатель ЕК.

Она заявила, что при любых обстоятельствах необходимо помнить о ключевых принципах. "Во-первых, Украина должна оставаться независимым государством, имеющим право выбирать свою собственную судьбу. Во-вторых, Украина сама должна распоряжаться собственной территорией. И в-третьих, мы всегда должны помнить, что когда мы говорим о безопасности Украины, мы говорим о безопасности Европы. Нам нужен справедливый и прочный мир для Украины и для всей Европы", - изложила фон дер Ляйен подходы ЕС к украинскому урегулированию.

Глава ЕК участвовала в дебатах по подготовке саммита ЕС 19 декабря, центральным вопросом которого будет помощь Украине.

ЕС Евросоюз ЕК Еврокомиссия Украина Урсула фон дер Ляйен
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