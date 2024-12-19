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Китай запустил четыре спутника связи с помощью коммерческой ракеты Ceress-1S

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Китайская коммерческая ракета-носитель Ceres-1S ("Церера-1S") в четверг успешно вывела на орбиту четыре спутника связи Tianqi ("Тяньци"), сообщило телеканал CGTN.

Запуск был осуществлен с морской платформы, находившейся в Желтом море у побережья восточной китайской провинции Шаньдун, в 18:18 по пекинскому времени (в 13:18 по Москве).

Спутники связи Tianqi 33-36 успешно достигли запланированной орбиты.

Легкая ракета-носитель серии Ceres, созданная китайской компанией Galactic Energy, предназначена для вывода на орбиту полезной нагрузки до 400 кг. Ее высота достигает 19 метров, диаметр - 1,4 метра, стартовая масса - 30 тонн. Для ракет Ceres это 16-й запуск, один из которых был неудачным.

Китай Ceres-1S
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