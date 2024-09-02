Восточный экономический форум начинает работу во вторник

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Мероприятия Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) начинаются во вторник в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, работа форума завершится в пятницу, 6 сентября.

Главная тема форума этого года - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловая программа ВЭФ включает семь блоков, в рамках которых участники обсудят новые контуры международного сотрудничества, технологии независимости, финансовую систему ценностей, регионы Дальнего Востока РФ, транспорт и логистику, мастер-планы дальневосточных городов, а также вопросы образования.

В работе ВЭФ примет участие президент РФ Владимир Путин. Также в форуме будут участвовать полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, руководитель Роснедр Евгений Петров, руководитель ФАС Максим Шаскольский, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, основатель Wildberries Татьяна Бакальчук, председатель правления, гендиректор компании "СИБУР" Михаил Карисалов, гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих, глава Росавиации Дмитрий Яров, гендиректор ПАО "Полюс" Алексей Востоков, гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

В ходе ВЭФ традиционно запланированы страновые бизнес-диалоги: "Россия - Индия", "Россия - Китай", "Россия - Монголия", "Россия - АСЕАН".

Помимо этого, в стартовый день ВЭФ - 3 сентября - состоится второй Международный форум "День сокола". Также пройдут Форум творческих инноваций стран БРИКС, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования и молодежная программа "Дня будущего".

Традиционно посетители форума смогут осмотреть выставку "Улица Дальнего Востока" с павильонами регионов, демонстрирующими их достижения, уникальность культуры, обычаев и кухни. В мероприятиях ВЭФ-2024 ожидается участие свыше 6 тыс. человек из 76 стран и территорий.

В дни Восточного экономического форума в Приморье ожидается комфортная погода. По данным Гидрометцентра России, погода днем во вторник и среду будет стоять теплая - до плюс 24 градусов, ночные температуры - около 18 градусов. В четверг может пройти дождь, но температура останется высокой, до плюс 23 градусов. При этом в пятницу над Владивостоком вновь будет светить солнце, температура сохранится на отметке плюс 23 градуса.