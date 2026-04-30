В АТОР считают сравнительно небольшим замедление спроса в туризме

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Туроператоры и отельеры наблюдают замедление спроса на поездки и по России, и за рубеж из-за экономической ситуации в стране, но в туризме оно не такое большое, как в других отраслях, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

"Туристы не отменяют поездки. Мы только видим замедление, которое коснулось абсолютно всех сфер. И туризм в данном случае просто не исключение. И я бы сказала, что в туризме это замедление все-таки не такое катастрофическое, как, например, в потреблении бытовой техники или еще каких-то услуг, покупках каких-то. Поэтому отрасль чувствует себя достаточно устойчиво, по крайней мере, по состоянию на данный момент", - сказала она.

По словам эксперта, уже в 2025 году туристы "демонстрировали стойкое стремление сэкономить, взять размещение подешевле, сократить немножко продолжительность, не брать дополнительные экскурсии и так далее".

"Это если мы говорим о выездном туризме. Во внутреннем - примерно такая же картина. И это, в общем, подтверждается всеми реальными продажами. Очень разумное и спокойное теперь отношение к выбору поездки, подходящей под бюджет. До сих пор поведение наших туристов отличалось в противоположную сторону. То есть все опросы говорили о том, что, если туристы готовы потратить 100 тысяч рублей, по факту они всегда тратили больше. Сейчас иная картина. Что бы они ни говорили, они по факту тратят меньше. За исключением премиального сегмента, который остаётся стабильным, как во внутреннем, так и в выездном сегменте туризма", - сказала исполнительный директор АТОР.

Ранее она сообщила, что на майские праздники спрос на организованные путешествия по России упал на 19%, за рубеж - на 15%.