Сбербанк отмечает изменение структуры кредитного портфеля из-за высоких ставок

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рост корпоративного кредитования на фоне высоких ставок пока не замедляется, но структура кредитного портфеля смещается от инвестиционных ссуд в сторону привлечения средств на пополнение оборотного капитала, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Инструмент ключевой ставки долгоиграющий. Сейчас мы не видим изменения роста кредитного портфеля, более того, у Сбера за июль даже чуть-чуть темп роста увеличился. Мы выдавали 1,7-1,9 трлн рублей, в этом июле мы выдали 2 трлн рублей", - сообщил Ведяхин в интервью "России 24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом к концу 2024 года Сбербанк ожидает замедления темпов роста корпоративного портфеля.

"Я думаю, что к концу года мы увидим и тренд замедления именно роста кредитования и по Сберу, и по системе, но в целом годовые цифры будут неплохие", - отметил он.

"Мы видим изменение структуры портфеля, уменьшение инвестиционной составляющей и увеличение оборотного капитала", - добавил он.

Компании завершают инвестиционные проекты, на которые они привлекали заемные средства ранее, и новые почти не начинают. Запускаются какие-то точечные инвестиционные проекты, отметил первый зампред Сбербанка. Те же тенденции и в сфере строительства жилой недвижимости - девелоперы "стали гораздо более аккуратными и в общем-то сейчас нет такого вала проектов".

"Pipeline, наш портфель заявок, уменьшается, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что увеличивается оборотное кредитование. Это что показывает? Это показывает то, что на текущих ставках предприятиям не хватает денег для того, чтобы развивать бизнес, просто оборотный капитал, они идут в банк за оборотным капиталом", - заявил Ведяхин.