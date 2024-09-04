Орешкин сказал, что бизнес находит решения проблем с трансграничными платежами

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Трудности с трансграничными платежами, возникающие в результате внешнего давления, решаются за счет новых механизмов расчетов, это подтверждает внешнеторговая статистика, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

"Проблема с платежами есть, но, как мы видим последние два года, любая такая проблема приводит к новым финансовым инновациям, появлению новых способов оплаты и проведения платежей", - сказал Орешкин журналистам на полях Восточного экономического форума, отвечая на просьбу прокомментировать сложности с банковскими переводами между Россией и Китаем.

"Мы все видим, что объемы импорта, например, если смотреть последние месяцы по сравнению с весной этого года, они восстановились. Это означает, что бизнес находит (возможности проведения - ИФ) платежей, развиваются платежи в национальных валютах, появляются новые схемы платежные", - сказал он, напомнив, что в этом году был принят закон, легализующий использование криптовалют для трансграничных платежей.

"Вся эта ситуация только создает больше пространства для финансовых инноваций и для более эффективных способов проведения расчетов", - отметил Орешкин.

"Открываются и российские банки за рубежом, и иностранные банки открываются в России. Это естественный процесс", - добавил он.