Минприроды не видит существенного влияния сделки ОПЕК+ на доходы бюджета РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минприроды не видит существенного влияния сделки ОПЕК+ на доходы российского бюджета и работу компаний. Такое мнение в интервью "Интерфаксу" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал глава ведомства Александр Козлов.

"Мы не видим существенного влияния сделки ОПЕК+ на доходы российского бюджета и работу компаний. Пользователи недр принимают решения об остановке скважин с невысокими показателями добычи, работающими на грани рентабельности", - сказал он.

Козлов также подчеркнул, что по углеводородам большой интерес и перспективы представляет Якутия, за последние шесть лет здесь открыто 11 месторождений, из них пять крупных.

"В регионе есть малоизученные перспективные территории. Согласно федеральному проекту "Геология: возрождение легенды", работы сосредоточены в центральной и северной частях Якутии вблизи крупной судоходной артерии - реки Лена. Это удобно для загрузки Северного морского пути и экспорта газа в Азиатско-Тихоокеанский регион. Таким образом, формируется новый минерально-сырьевой центр углеводородного сырья. Минприроды работает над продлением федпроекта "Геология: возрождение легенды" до 2030 года, куда вносим большой объем геологоразведочных работ на углеводороды в Якутии. В перспективе это позволит загрузить нефте- и газопроводы "Восточная Сибирь - Тихий океан", "Сила Сибири", "Сила Сибири-2". И что самое важное - обеспечить газификацию городов и промышленных центров Сибири и Дальнего Востока", - сказал министр.

По твёрдым полезным ископаемым ставка делается на дальневосточные регионы, добавил он.

"Считаем, что здесь самая высокая вероятность обнаружения крупных и экономически эффективных месторождений, тем более что и традиционно 65% инвестиций недропользователей в разведку по ТПИ приходится именно на Дальний Восток. Федеральный центр ежегодно не менее 40% от финансирования ТПИ выделяет именно на дальневосточные территории", - добавил Козлов.