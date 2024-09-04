Россельхозбанк оценили инвестпотенциал рыбной отрасли к 2030 г. в 600 млрд руб.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционный потенциал рыбохозяйственного комплекса РФ к 2030 году оценивается в 600 млрд рублей, прогнозируют в Россельхозбанке.

"В целом до 2030 года наши банковские экономисты-стратеги оценивают потенциал инвестиций в рыбохозяйственный комплекс до 600 млрд рублей. И мы видим себя основным кредитором этого направления", - заявила первый зампредседателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина на сессии в рамках Восточного экономического форума в среду.

По ее словам, основным реципиентом этих инвестиций будет Дальний Восток.

Жачкина сообщила, что банк уже инвестировал в рыбохозяйственный комплекс РФ 321 млрд рублей. Причем две трети этой суммы - более 213 млрд рублей - пришлось именно на дальневосточные регионы.

"После роста ключевой ставки, безусловно, темп инвестиций замедлился. На сегодня ставку в 19-20% не каждое предприятие способно обслуживать. Но в этом году выдано уже более 24 млрд рублей и больше половины из них - субсидируемые кредиты, - сказала она. - Средняя ставка тех инвестиций, которые мы направляем в отрасль, ниже, чем текущая ключевая, за счет поддержки государства в части субсидирования".

По ее словам, кредиты направляются, в частности, на ремонт и обслуживание рыболовного флота, модернизацию перерабатывающих отраслей и другие цели. Кроме того, действует программа по поддержке экспорта, поскольку рыба - экспортно ориентированная продукция.

Россельхозбанк создан в 2000 году, принадлежит государству.