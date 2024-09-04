РСТ предложил отменить визы в РФ для туристов из дружественных стран

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - России следует идти по пути либерализации визового режима и его полной отмены с дружественными странами, чтобы активнее развивать въездной туризм, считает глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Первый базовый пункт, о котором отрасль многократно уже говорила, - это снижение визовых барьеров, визовых ограничений. Это самый очевидный и самый явный инструмент для того, чтобы нарастить туристический поток. Мы понимаем, что если мы хотим развивать страну как туристическую дестинацию, и въездной туризм для нас приоритетное направление, то, может быть, стоит подойти к вопросу максимальной либерализации в этом направлении и отказаться от виз с дружественными государствами", - сказал он, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как отметил Уманский, большое влияние на рост турпотока оказывают безвизовые соглашения с Китаем и Ираном, механизм электронной визы, которым пользуется значительная доля иностранных туристов.

"Но надо что-то делать дальше. И в качестве примера приведу Таиланд, который в начале 2024 года отменил визы для китайских туристов, и в первом полугодии число путешественников из КНР выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - уточнил эксперт.

Ранее в среду замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков заявил на ВЭФ, что совместно с МИД России прорабатывается вопрос многократного использования электронной визы и увеличения срока ее действия.