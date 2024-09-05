ВТБ ожидает сохранения ставки ЦБ или ее повышения до 20%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ ожидает сохранения Банком России ключевой ставки на ближайшем заседании или ее повышения до 20%, сказал журналистам глава банка Андрей Костин.

"Я склонен думать, что она сохранится, но мои аналитики считают, что она вырастет до 20%. Я думаю, что два мнения у нас есть", - сказал Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Ближайшее заседание Центробанка по ключевой ставке назначено на 13 сентября.

Совет директоров Банка России 26 июля принял решение повысить ключевую ставку с 16% до 18% годовых. Регулятор также рассматривал варианты ее сохранения и более значительного повышения - до 19-20%, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.