Греф заявил, что выдачи ипотеки в 2024 году упадут на 40%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Выдачи ипотеки в 2024 году упадут на 40% к 2023 году, но будут выше уровня 2021 года (массового расширения программ поддержки), заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"В целом мы ожидаем, что в этом году ипотека по сравнению с прошлым годом упадет примерно на 40%. Но, тем не менее, она будет чуть выше, чем выдачи в 2021 году, собственно говоря, до того, как введены такие массивные стимулирующие меры", - сообщил Греф журналистам в рамках Восточного экономического форума.

Он отметил, что выдачи ипотеки резко упали в июле, после сворачивания массовых льготных программ. "У нас провальный месяц был июль, у нас резко упали выдачи - на 40-60%, по некоторым видам ипотеки - более чем на 90% по сравнению с прошлым годом", - отметил глава Сбербанка.

Председатель правления считает, что на стабилизацию ситуации на ипотечном рынке уйдет примерно полтора-два года, в дальнейшем ипотека будет развиваться таким же темпом, как раньше. "Лучше, конечно, в дальнейшем такой массированной поддержки всех ипотечных программ уже не допускать", - сказал Греф.

Сбербанк надеется, что такого падения выдач, как в июле, в дальнейшие месяцы уже не будет - в августе уже наблюдается некоторая стабилизация ситуации. "Постепенно, я надеюсь, мы выйдем на нормализованные выдачи, которые будут соответствовать примерно уровню 2021 года, что является нормальным", - добавил Греф.

Сейчас Сбербанк отмечает сложности с ценообразованием на рынке жилой недвижимости. "Пока мы отмечаем стабилизацию цен в секторах люксового жилья и самого дешевого жилья. Комфорт, комфорт плюс - резкое снижение спроса и падение продаж. Поэтому если говорить о коррекции цен на рынке, то, наверное, в первую очередь это возможно в этом сегменте", - сказал глава Сбербанка.

Спред между ценами на первичном и вторичном рынках будет сокращаться, ожидает Греф. "Цены будут выравниваться. В первую очередь, конечно, это коснется московского рынка, как самого перегретого, с самым большим спредом между "первичкой" и "вторичкой"", - продолжил он.

"Было понятно, что этой болезнью нам придется переболеть. В ближайшие год-полтора, думаю, что мы увидим и некоторую коррекцию цен. Я уже сказал, что в первую очередь это коснется сектора комфорт, комфорт плюс", - добавил глава Сбербанка.

По его словам, в зависимости от региона ситуация отличается; регионы, где ввод жилья был не очень большой, "меньше всего страдают". "В тех регионах, где наблюдался рекордный ввод и спрос большой, мы видим наибольшее падение. Поэтому в разных сегментах жилой недвижимости будет разная динамика цен, ну и в разных регионах", - заключил Греф.