"Росатом" готов построить АЭС на Дальнем Востоке к 2032 году

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" готова построить АЭС на Дальнем Востоке к 2032 г., сообщил журналистам гендиректор компании Алексей Лихачёв в кулуарах ВЭФ-2024.

"Окончательные годы будут определены отдельным решением правительства. Но мы уже сегодня слышим Минэнерго, что одну из этих станций хотелось бы запустить к 2032 г. Мы согласны с таким подходом, хотя это потребует опредёленной мобилизации", - заявил Лихачёв.

В качестве базовой мощности "Росатом" предлагает рассмотреть энергоблоки ВВЭР-1000. Пока речь идет о создании мощностей в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре, сказал топ-менеджер.

Объем ввода в эксплуатацию новых энергоблоков атомных станций в России до 2042 года планируется на уровне около 28,5 ГВт, говорится в опубликованном в августе проекте генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

В частности, в ОЭС Востока могут появиться не менее 2,4 ГВт атомной мощности, речь идет о строительстве Приморской и Хабаровской АЭС по 1,2 ГВт каждая. И там же говорится о новых блоках средней мощности по 600 МВт.