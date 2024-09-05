Выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский учитель" на Дальнем Востоке сохранят

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о сохранении повышенных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский учитель" до 2030 года.

"Восемь лет подряд на Дальнем Востоке наблюдается приток молодежи в возрасте от 20 до 24 лет. В том числе сработали наши адресные меры поддержки. Так, в рамках программ "Земский учитель", "Земский доктор" и "Земский фельдшер" были вдвое увеличены единовременные выплаты для педагогов и врачей, которые переезжают работать в села и поселки Дальнего Востока, до 2 млн рублей. Для медицинских работников среднего звена - до 1 млн. Мы уже договорились продлить эти программы до 2030 года и при этом сохранить повышенный двойной дальневосточный коэффициент выплат", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума в четверг.

Он также сообщил, что с 1 января 2025 года начнется реализация программы "Земский работник культуры".

"Она призвана поддержать сотрудников сельских клубов, домов творчества, библиотек, музыкальных школ, музеев, то есть тех людей, которые сберегают наш культурный суверенитет, нашу идентичность, наши традиционные ценности. Прошу правительство начать реализацию этой программы с 1 января будущего года", - сообщил президент.

Он отметил, что для работников культуры, которые уедут в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке, нужно предусмотреть повышенные дальневосточные коэффициенты разовых выплат. "А также предусмотреть для них возможность участия в программе дальневосточной ипотеки", - уточнил Путин.

Кроме того, президент сообщил, что с сентября этого года в пяти дальневосточных субъектах РФ, а со следующего года - в восьми субъектах РФ начнет курсировать передвижной консультативный диагностический центр.

Он пояснил, что на Дальнем Востоке есть населенные пункты, до которых можно доехать только по железной дороге. При этом там не хватает специалистов для проведения диспансеризации, осмотров, оказания медицинской помощи.

"По сути этот поезд представляет собой настоящую современную поликлинику и аптеку на колесах с современным оборудованием и врачами-специалистами. Они смогут проводить широкий спектр исследований, консультироваться с коллегами из ведущих научных центров России, использовать технологии искусственного интеллекта для формирования медицинского заключения. И, конечно, оказывать профессиональную помощь, доступ к которой необходим всем гражданам страны, независимо от места проживания", - пояснил Путин.

Он поблагодарил компанию РЖД, врачей и всех, кто участвует в таком благородном деле. "Прошу правительство помочь компании, обеспечить бесперебойную деятельность этого современного центра", - подчеркнул президент.