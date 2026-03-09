Российские военные нейтрализовали за ночь 163 беспилотника ВСУ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 23:00 мск воскресенья до 7:00 мск понедельника дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточнили в ведомстве, 54 БПЛА нейтрализованы над Брянской областью, 47 - над Республикой Крым, 16 - над Краснодарским краем, 11 - над Калужской областью.

Также восемь БПЛА ликвидированы над Новгородской областью, пять - над Белгородской.

По четыре беспилотника нейтрализованы над Черным морем и Смоленской областью, по три - над Воронежской областью и Адыгеей, по два - над Ростовской областью и Азовским морем, а также по одному - над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.