Российские военные ликидировали за вечер 34 беспилотника ВСУ

С 8:00 до 20:00 мск ликвидированы 352 дрона ВСУ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 до 23:00 мск воскресенья перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Восемь БПЛА нейтрализовано над Московским регионом, из них четыре летели в сторону столицы, говорится в сообщении.

По информации ведомства, восемь БПЛА ликвидировано над Краснодарским краем, шесть - над Крымом, четыре - над Азовским морем, три - над Курской областью, два - над Ростовской.

По одному украинскому беспилотнику нейтрализовано над Рязанской и Белгородской областями и Адыгеей.

Согласно предыдущим сообщениям министерства, с 8:00 до 20:00 мск воскресенья над российскими регионами перехвачено и уничтожено 352 украинских беспилотника.

