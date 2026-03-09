Число погибших в ходе операции против Ирана американских военных выросло до восьми человек

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Число американских военных погибших в ходе операции против Ирана, согласно последним данным, увеличилось до восьми человек, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Вчера вечером американский военнослужащий скончался от ранений, полученных во время первых атак иранского режима на Ближнем Востоке. Военнослужащий был тяжело ранен на месте нападения на американские войска в Королевстве Саудовская Аравия 1 марта", - говорится в сообщении.

Позднее командование заявило также, что "солдат Национальной гвардии США скончался в результате инцидента, связанного со здоровьем, в Кувейте 6 марта во время оказания ему неотложной медицинской помощи".

Ранее командование CENTCOM сообщало о шести погибших американских военнослужащих.