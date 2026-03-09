Поиск

Число погибших в ходе операции против Ирана американских военных выросло до восьми человек

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Число американских военных погибших в ходе операции против Ирана, согласно последним данным, увеличилось до восьми человек, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В миреВ CENTCOM отрицают, что Иран захватил в плен военных СШАЧитать подробнее

"Вчера вечером американский военнослужащий скончался от ранений, полученных во время первых атак иранского режима на Ближнем Востоке. Военнослужащий был тяжело ранен на месте нападения на американские войска в Королевстве Саудовская Аравия 1 марта", - говорится в сообщении.

Позднее командование заявило также, что "солдат Национальной гвардии США скончался в результате инцидента, связанного со здоровьем, в Кувейте 6 марта во время оказания ему неотложной медицинской помощи".

Ранее командование CENTCOM сообщало о шести погибших американских военнослужащих.

Хроника 28 февраля – 09 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США CENTCOM Иран военные
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших в ходе операции против Ирана американских военных выросло до восьми человек

Российские военные ликидировали за вечер 34 беспилотника ВСУ

Главы МИД России и ОАЭ выступили за деэскалацию конфликта вокруг Ирана

 Главы МИД России и ОАЭ выступили за деэскалацию конфликта вокруг Ирана

Что произошло за день: воскресенье, 8 марта

Минобороны РФ заявило об уничтожении с 14:00 170 украинских дронов

Путин подписал закон об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

 Путин подписал закон об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

Qatar Airways планирует вывозной рейс из Катара в Москву на 9 марта

Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам с США, так как это в интересах РФ

Глава ГРУ заявил, что РФ в жесткой форме поставила перед Киевом вопрос о покушении на Алексеева

Путин считает, что в отношениях ЕС и Украины "хвост виляет собакой"

 Путин считает, что в отношениях ЕС и Украины "хвост виляет собакой"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 526 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8599 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });