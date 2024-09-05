Производитель электрокара "Атом" и FESCO договорились о поставках машинокомплектов в РФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO и АО "Кама", занимающееся проектом электромобиля "Атом", договорились расширять сотрудничество по организации бесшовной логистики поставок машинокомплектов в Россию.

Соответствующее соглашение о намерениях подписали на полях ВЭФ-2024 вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов и директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО "Кама" Анатолий Кияшко.

"В рамках сотрудничества FESCO намерена расширить географию поставок автокомпонентов и запасных частей в Россию, на предприятия АО "Кама". Для перевозок группа будет использовать преимущественно собственные морские и интермодальные сервисы, а также флот, подвижной состав и контейнерное оборудование", - говорится в пресс-релизе FESCO.

Cтороны также проработают возможность создания рабочей группы с участием представителей профильных ведомств по выработке предложений для расширения объемов перевозок машинокомплектов в РФ по лимитирующим направлениям и развития логистических решений в сфере отправок автомобильных запчастей и комплектующих.

Кроме того, FESCO и АО "Кама" рассмотрят вопрос о разработке технических решений на базе искусственного интеллекта, которые потенциально могут быть применены при организации перевозок автокомпонентов из Азии в РФ.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.

АО "Кама", занимающееся проектом электромобиля "Атом", было зарегистрировано в августе 2021 года при участии гендиректора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина. Позже сообщалось, что в состав акционеров АО вошли "КАМАЗ" и "Росатом". Кроме них участником проекта по созданию электрокара, в частности, является Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В июне фонд сообщал, что вложит в проект 2 млрд руб., а в августе объявил о привлечении в проект китайской международной корпорации XY Group ("Сюань Юань"), совместно с которой будет изучена возможность локализации "Атома" в китайском Харбине и перспектива создания там R&D-центра.

Выпускать электрокары "Атом", как сообщалось ранее, планируется с 2025 года на московском автозаводе "Москвич", технологическим партнером которого является "КАМАЗ". Компания заявляла о желании поставлять машины в города-миллионники для таксопарков и каршеринга.