Почти 260 соглашений на сумму около 5,4 трлн рублей подписаны на ВЭФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Итогом Восточного экономического форума (ВЭФ) стало подписание 258 соглашений на сумму 5,395 трлн руб., сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, результаты ВЭФ-2024 стали рекордными: "Форум посетило 7 тыс. участников, в прошлом году было 6,3 тыс. Что более важно, присутствовали представители 75 стран (в прошлом году было 62 страны), включая 16 недружественных стран. Одним из важных итогов являются соглашения. Здесь тоже рекорд: подписано 258 соглашений на общую сумму 5 трлн 395 млрд. Такой цифры у нас еще не было".

Трутнев также перечислил ряд поручений, которые были даны президентом России Владимиром Путиным в ходе ВЭФ. "Они принимались в нескольких сегментах. Это туризм, мастер-планы, административное давление, логистика, вопросы финансирования инвестиционных проектов, вопросы развития науки и технологии. Практически по всем выступлениям Владимир Владимирович поддержал наши идеи и дал поручение все предложения подготовить в перечне поручений", - сказал вице-премьер.

Кроме того, Трутнев в числе ключевых решений ВЭФ назвал такие, как закрепить до 2030 года ставку ипотеки в 2% на Дальнем Востоке и в Арктике; поручение правительству и Госдуме ускорить работу над законопроектом по созданию международных территорий опережающего развития; задействовать инструменты дальневосточной концессии для создания инновационного научно-технологического центра на острове Русский; определить параметры и масштабы сделок в рамках частно-государственного партнерства.

"Важное для нас решение - из утвержденного лимита бюджета кредитов на реализацию мастер-планов на период с 2025 года по 2030 год целенаправленно выделили дополнительно 100 млрд на реализацию проектов мастер-планов", - добавил Трутнев.