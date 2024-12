"Соник-3" обошел "Муфасу" в премьерный уикенд в Северной Америке

Фото: Jeff Spicer/Getty Images for Paramount Pictures

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Очередная серия адаптации видеоигры "Соник-3" (Sonic the Hedgehog 3) от Paramount Global обошла мультфильм студии Walt Disney Co. "Муфаса: Король Лев" ( (Mufasa: The Lion King) по кассовым сборам в США и Канаде в премьерный уикенд, заработав, по предварительным оценкам, $62 млн.

"Соник-3" получил хорошие отзывы и высокие оценки зрителей (86% положительных оценок на ресурсе Rotten Tomatoes и рейтинг "А" на CinemaScore) и имеет все шансы стать самым популярным фильмом в кинотеатрах в самые напряженные недели года.

Два предыдущих фильма о ежике Сонике собрали в мировом прокате более $700 млн, а третья часть вполне может их превзойти. Четвертый фильм серии уже в работе, сообщает AP.

"Муфаса: Король Лев" в дебютный уикенд заработал всего $35 млн - значительно меньше, чем ожидалось. При этом "Муфаса" стартовал с большим размахом, чем "Соник-3": в 4,1 тыс. кинотеатров (большинстве залов IMAX) против 3,7 тыс.

Таким образом, "Соник-3" за минувшие пятницу-воскресенье заработал почти вдвое больше, чем мультфильм "Муфаса", хотя его бюджет, по различным оценкам, меньше почти в два раза - $120 млн против более $200 млн. С другой стороны, мультфильм Disney собрал $87,2 млн в других странах, тогда как "Соник 3" выйдет на большинство зарубежных рынков в ближайшие недели.

Несмотря на скромный старт "Муфасы" 2024 год стал весьма удачным для компании Disney. Мировые сборы ее фильмов превысили $5 млрд. "Головоломка 2" (Inside Out 2) и "Дедпул и Росомаха" (Deadpool & Wolverine) занимают две верхние строчки в рейтингах самых кассовых фильмов года, а мультфильм "Моана-2", собравший $790,2 млн в мировом прокате за четыре недели, может вырваться на третью позицию.

Фильм "Бруталист" (The Brutalist), который считается одним из главных претендентов на премию "Оскар", вышел на четырех экранах в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Средний сбор с экрана составил $66,7 тысячи, что является одним из самых высоких показателей в 2024 году. Эпопея о событиях после Второй мировой войны с Эдриеном Броуди и Гаем Пирсом в ролях длится три с половиной часа, что создает очевидные проблемы для кинотеатров. Фильм номинирован в семи категориях премии "Золотой глобус", напоминает AP.

Один из самых ожидаемых релизов года - "Совершенно неизвестный" (A Complete Unknown) с Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана - выйдет в североамериканский прокат 25 декабря.